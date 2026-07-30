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AH股新聞

30/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)4685.65
兆易創新(603986)3989.46
中微公司(688012)2982.44
貴州茅台(600519)2767.75
生益科技(600183)2089.59
瀾起科技(688008)2062.06
中國巨石(600176)2059.22
永鼎股份(600105)1991.51
源杰科技(688498)1901.69
長江電力(600900)1833.41
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)11947.66
寧德時代(300750)5333.99
新易盛(300502)5293.50
北方華創(002371)3575.92
東山精密(002384)2105.00
滬電股份(002463)1772.06
京東方A(000725)1731.74
長川科技(300604)1641.24
天孚通信(300394)1632.58
立訊精密(002475)1617.79

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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