《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|4685.65
|兆易創新
|(603986)
|3989.46
|中微公司
|(688012)
|2982.44
|貴州茅台
|(600519)
|2767.75
|生益科技
|(600183)
|2089.59
|瀾起科技
|(688008)
|2062.06
|中國巨石
|(600176)
|2059.22
|永鼎股份
|(600105)
|1991.51
|源杰科技
|(688498)
|1901.69
|長江電力
|(600900)
|1833.41
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|11947.66
|寧德時代
|(300750)
|5333.99
|新易盛
|(300502)
|5293.50
|北方華創
|(002371)
|3575.92
|東山精密
|(002384)
|2105.00
|滬電股份
|(002463)
|1772.06
|京東方A
|(000725)
|1731.74
|長川科技
|(300604)
|1641.24
|天孚通信
|(300394)
|1632.58
|立訊精密
|(002475)
|1617.79
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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