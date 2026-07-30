《神州頭條》財經報章頭版摘要：九部門促加強科技金融領域數據開發利用

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致電祝賀諾瓦當選連任聖多美和普林西比總統

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7月29日，國家主席習近平致電卡洛斯·諾瓦，祝賀他當選連任聖多美和普林西比民主共和國總統。習近平指出，願同諾瓦總統一道努力，以落實中非合作論壇北京峰會成果為契機，推動中聖普戰略夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



九部門：加強科技金融領域數據開發利用

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中國人民銀行7月29日消息，中國人民銀行、國家發改委、科技部、工信部、海關總署、市監總局、金監總局、國家知識產權局、國家數據局近日聯合印發《關於加強科技金融領域數據開發利用的通知》。《通知》提出，支持各地形成具有區域特色的科技金融數據開發利用清單，建設省級科技金融領域數據開發利用配套信息設施，加強現有信息系統資源互聯互通，促進數據信息歸集共享。



人行精準投放流動性，護航資金面平穩跨月

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中國人民銀行7月29日發布的公告顯示，人行以固定利率、數量招標方式開展了2065億元(人民幣．下同)7天期逆回購操作，全額滿足了一級交易商需求。同時，人行開展了6000億元隔夜逆回購操作。Wind數據顯示，當日有760億元逆回購到期，公開市場實現淨投放7305億元。





《上海證券報》



穩中有進，向新向優--中國經濟圓桌會聚焦經濟半年報

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近日，2026年中國經濟半年報公布--上半年，國內生產總值(GDP)69.6萬億元，同比增長4.7%。今年是「十五五」開局之年。面對外部環境變亂交織、國內新老問題交織疊加，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟頂住壓力，延續總體平穩、向新向優的發展態勢。



耐心資本密集落子，央企系基金加速布局硬科技

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近日，AI健康硬件公司Fullive.ai（福來數創）宣布完成由招商局創投領投的種子++輪融資。本輪資金將主要用於AI睡眠硬件的研發與量產推進，以及前沿技術儲備。在具身智能、半導體裝備、量子計算等多個戰略性新興產業賽道，央企「耐心資本」正在加速落子。



《知識產權保護和運用「十五五」規劃》將於近期印發實施

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國家知識產權局新聞發言人、副局長芮文彪透露，國家知識產權局會同有關部門，共同編制了《知識產權保護和運用「十五五」規劃》，已經國務院常務會議審議通過，將於近期印發實施。





《證券時報》



上海浦東：「雙向聯動」培育壯大硬科技領軍企業

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創下科創板併購規模紀錄的中芯國際、衝刺「A股腦機接口第一股」的博睿康、國產「GPU四小龍」之一的沐曦股份……一批硬科技企業擁有同一個標籤：浦東企業。浦東新區區委金融辦相關人士在接受證券時報記者采訪時表示，作為國內金融與科技「雙高地」，浦東既享有國家戰略的長期加持，又坐擁深厚產業根基的有力支撐。



寬基ETF連續兩日成交破千億，7月淨流入創年內新高

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在市場震盪調整之際，ETF成交額持續放量。7月以來寬基ETF強勢吸金，已連續兩個交易日成交額突破千億元大關。7月29日，寬基ETF成交持續放量。在前一日成交額站上千億元的基礎上，當日全天成交額再度放大至1097.33億元，共有23只產品成交額超過10億元。



產業鏈韌性是A股市場堅固護城河

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7月以來，海外市場大幅調整，受輸入性因素疊加影響，A股市場也出現起伏。近期一則「國產光刻機研發突破」的傳聞，不僅導致阿斯麥股價走低，也引發了A股相關板塊逆勢上漲。儘管傳聞難辨真假，不過市場表現已經表明：產業鏈的自主可控使得A股受外部影響減少，助力A股形成堅固的護城河。