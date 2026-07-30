《鍾之日記》港股跌市中企穩，芯片產業鏈續頹

7月30日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美聯儲宣布維持利率不變，但市場預期下一次9月議息加息機會增加，環球股市偏弱。港股在期指結算日呈現好淡爭持局面，曾一度低見25657，午後傳出政治局會議召開消息，A股跌幅收窄，大市亦借勢回升，最終成功企穩25800關口，全日收報25858，升50點或0.2%，主板成交近3049億元。



*滬指收跌0.62%險守3800，政治局開會促擴內需*



A股市場全日震盪，滬指一度失守3800點關鍵位，尾盤銀行股護盤，指數重回三千八上方，收跌0.62%報3804.69點；深成指跌幅也大，全日挫2.73%，創業板軟3.97%。滬深兩市成交額2.34萬億元人民幣，較上一個交易日增2%。



中共中央政治局今日開會，強調做好下半年經濟工作，要加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，增強發展動力、激發社會活力。市場憧憬可能出台增量措施，大消費板塊逆市走強，白酒股漲幅領先，金徽酒(滬:603919)、舍得酒業(滬:600702)升停。



下跌方面，CPO概念調整，板塊指數跌6.7%；存儲芯片全日疲軟，長鑫科技(滬:688825)吐0.15%，華虹宏力(滬:688347)重挫15%。



*港股年內最大IPO首秀遇冷，中際旭創一度挫10%*



內地光模塊龍頭中際旭創(03308)首日掛牌，不過這場備受矚目的「年內港股最大IPO」並未迎來開門紅。中際旭創開市報971元，較招股價980元低近1%，其後一度跌至880元，下挫10.2%，最終收跌2.04%，報960元。一手50股，帳面蝕1000元。



中際旭創董事長兼總裁劉聖在上市儀式致辭時提到，公司多年來專注高速光互聯領域(Optical Interconnect)，致力持續創新和推動技術進步，為全球客戶提供領先光互聯解決方案。



中際旭創是本港近7年以來最大型新股，發售5450萬股H股。香港公開發售佔10%，超額認購15.84倍，一手中籤率70%，每手50股。股份以980元定價，較A股折讓逾10%，基本集資534億元。



市場普遍認為，投資者對光模塊行業周期拐點的擔憂正在集中釋放。作為AI算力產業鏈中最受益的環節之一，光模塊行業過去兩年經歷了爆發式增長；但進入二季度後，投資者開始擔憂AI資本開支增速放緩、行業產能過剩以及價格戰風險。此前市場曾傳言1.6T模塊大幅降價，雖經公司闢謠，但並未完全打消市場疑慮。與此同時，全球AI芯片股集體下行，SK海力士、英偉達等算力鏈龍頭同步調整，市場正在對整個AI硬件板塊的估值進行修正。



*芯片股續捱沽，中芯挫7.7%藍籌最傷*



市場對AI熱潮疑慮未減，環球芯片股沽壓持續。中芯國際(00981)挫7.7%，報62元，為今日最傷藍籌；華虹宏力(01347)大跌8.3%，瀾起科技(06809)收低6.8%，英諾賽科(02577)軟6.4%，勝宏科技(02476)跌5.6%。



芯片產業鏈今日頹勢，除了市場對AI投資回報率產生懷疑所致，還涉中美愈演愈烈的科技戰。據《彭博》報道，美國一個兩黨參議員小組敦促蘋果(US.AAPL)放棄從中國半導體供應商處購買芯片的想法，有關供應商已知包括長鑫科技(滬:688825)和長江存儲，參議員小組並警告蘋果有可能在關鍵零組件方面依賴於美國的競爭對手。



參議員向蘋果CEO庫克致信稱，蘋果不應在其設備中使用來自長鑫存儲和長江存儲的芯片，即使這些產品僅銷往中國市場。議員並強調，這兩家公司已被列入國防部更新的中國軍事企業清單。



《彭博》報道稱蘋果在與中國供應商洽談芯片採購事宜。由於全球內存供應緊張導致價格飆升，再加上英偉達等AI處理器製造商旺盛需求的推動，加劇供應吃緊局面。今年6月，蘋果上調了所有Mac、iPad、家居設備以及Vision Pro產品的售價。



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