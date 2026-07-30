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中東戰火
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AH股新聞

30/07/2026 08:36

【中東戰火】美國擴大對伊朗制裁，涉6家中港實體和多艘油輪

　　美國財政部海外資產控制辦公室周三（29日）宣布新一輪與伊朗相關的制裁措施，將10家實體和另外8艘油輪列入制裁名單。財政部稱，此次被制裁的實體中有6家位於中國內地和香港。

　　外媒報道顯示，被加入制裁名單的中港實體為Billion Nexus Int’l Co., Limited、帆起有限公司、Marinova Freight Limited、Nevada Spirit Company Limited、啟航船舶管理有限公司、Vast Mighty Limited。

　　油輪則包括Al Salmi號(與Billion Nexus Int’l Co., Limited相關)、懸掛巴巴多斯國旗的Breeze V號(與Nevada Spirit Company Limited相關)、懸掛瓦努阿圖國旗的Crystal號(與Vast Mighty Limited相關)、懸掛莫桑比克國旗的Lily號(與帆起有限公司相關)、懸掛巴巴多斯國旗的Natsumi號(與Marinova Freight Limited相關)、懸掛馬紹爾群島國旗的Well Sail號(與啟航船舶管理有限公司相關)。
《經濟通通訊社30日專訊》

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