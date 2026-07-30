《大灣區》深圳：到2030年戰略性新興產業增加值達2.3萬億元，佔GDP比重達45%

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▷ 該產業GDP佔比目標45%
▷ 2025年增加值達1.67萬億元，佔GDP43%
中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳近日印發《關於加快發展新質生產力進一步培育壯大戰略性新興產業集群和未來產業的實施方案》(以下簡稱《實施方案》，即「20+8」產業集群3.0版)。
《實施方案》在1.0版搭建產業整體框架，2.0版優化集群門類、強化市區協同的基礎上，對標國家、廣東省及深圳市「十五五」規劃部署，以培育壯大新質生產力為核心抓手，推動現代化產業體系提質增效。《實施方案》提出，到2030年，全市戰略性新興產業集群發展壯大，未來產業成形成勢，科技創新和產業創新深度融合，製造業加快向高端化智能化綠色化方向提質升級，以先進製造業為骨幹的現代化產業體系建設成效顯著。戰略性新興產業增加值達2.3萬億元(人民幣．下同)、佔地區生產總值比重達45%。
根據《實施方案》，戰略性新興產業集群包括新一代信息技術、生物、新能源、新材料、高端裝備、智能網聯新能源汽車、綠色環保、低空經濟與空天、傳統與創意、海洋等10個領域，未來產業包括未來製造、未來信息、未來能源、未來空間、未來健康5個領域。
據了解，自「20+8」產業集群行動於2022年6月實施以來，深圳產業發展成效突出。2025年全市戰略性新興產業增加值達1.67萬億元、增長7.2%，連續4年每年跨越一個千億台階，佔GDP比重達43%。智能終端產業集群營收超萬億元，網絡與通信、軟件與信息服務、智能網聯汽車3個產業集群營收超8000億元。
《經濟通通訊社30日專訊》
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