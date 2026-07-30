  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2026 10:02

《大灣區》深圳：到2030年戰略性新興產業增加值達2.3萬億元，佔GDP比重達45%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳2030年戰略性新興產業增加值目標2.3萬億元
▷ 該產業GDP佔比目標45%
▷ 2025年增加值達1.67萬億元，佔GDP43%

　　中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳近日印發《關於加快發展新質生產力進一步培育壯大戰略性新興產業集群和未來產業的實施方案》(以下簡稱《實施方案》，即「20+8」產業集群3.0版)。

　　《實施方案》在1.0版搭建產業整體框架，2.0版優化集群門類、強化市區協同的基礎上，對標國家、廣東省及深圳市「十五五」規劃部署，以培育壯大新質生產力為核心抓手，推動現代化產業體系提質增效。《實施方案》提出，到2030年，全市戰略性新興產業集群發展壯大，未來產業成形成勢，科技創新和產業創新深度融合，製造業加快向高端化智能化綠色化方向提質升級，以先進製造業為骨幹的現代化產業體系建設成效顯著。戰略性新興產業增加值達2.3萬億元(人民幣．下同)、佔地區生產總值比重達45%。

　　根據《實施方案》，戰略性新興產業集群包括新一代信息技術、生物、新能源、新材料、高端裝備、智能網聯新能源汽車、綠色環保、低空經濟與空天、傳統與創意、海洋等10個領域，未來產業包括未來製造、未來信息、未來能源、未來空間、未來健康5個領域。

　　據了解，自「20+8」產業集群行動於2022年6月實施以來，深圳產業發展成效突出。2025年全市戰略性新興產業增加值達1.67萬億元、增長7.2%，連續4年每年跨越一個千億台階，佔GDP比重達43%。智能終端產業集群營收超萬億元，網絡與通信、軟件與信息服務、智能網聯汽車3個產業集群營收超8000億元。
《經濟通通訊社30日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

印度「蟑螂黨」集會抗議，為莫迪政府敲響警鐘

28/07/2026 18:07

大國博弈

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金