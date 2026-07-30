【ＡＩ】字節跳動AI業務戰略升級，飛書豆包產品團隊合併

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據《每日經濟新聞》報道，字節跳動今日啟動針對AI業務的組織架構調整，對旗下豆包、飛書、火山引擎三大業務的產品研發與商業化體系進行重組。其中在產品側，飛書產品團隊與豆包產品團隊將整合，成立新的豆包產品團隊，由豆包負責人趙祺負責，飛書負責人謝欣向趙祺匯報。字節方面稱，整合後飛書現有產品及服務保持不變，雙方將重點在辦公生產力場景深化產品融合。



據悉，由飛書產品團隊深度參與開發的豆包企業版，已經在部分飛書客戶中開啟內測。目前豆包企業版中原生接入飛書文檔、表格、會議、群聊等辦公場景，支持基於企業自有知識庫的問答與創作功能，同時配備數據隔離、權限管控、安全審計等企業級安全能力。



*飛書GTM團隊與火山引擎對應團隊整合*



商業化體系方面，原飛書GTM（市場、銷售、客戶服務）團隊與火山引擎對應團隊整合，成立名為「創造力服務平台」的To B GTM組織，整體負責字節 MaaS和SaaS等雲服務的市場、銷售和客戶服務，由火山引擎負責人譚待負責，飛書銷售負責人林嬋、飛書戰略及市場負責人史志雋向譚待匯報。



報道指，此次組織調整的底層邏輯，是字節對AI To B業務的戰略升級。截至今年6月，豆包大模型日均token調用量突破180萬億，火山引擎在公有雲MaaS市場佔據重要份額，飛書商業化增長也明顯加速。2026年二季度，飛書新增客戶中已有超九成同步採購飛書AI產品。據了解，按7月平均消耗口徑統計，字節大模型業務ARR（年化收入）達40億美元，超過國內其他模型公司ARR總和。

《經濟通通訊社30日專訊》