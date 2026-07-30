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30/07/2026 17:54

《行業數據》乘聯分會崔東樹：上半年中國鋰電池出口達487億美元，大增43%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026上半年中國鋰電池出口487億美元，同比增43%
▷ 鋰電池出口均價降至1.51萬美元/噸，同比降8%
▷ 歐盟成主要市場佔42%，美國份額降至10%

　　乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年1-6月中國鋰電池出口達到487億美元，增43%。6月鋰電池出口維持在87億美元，同比增長32%。鋰離子電池出口價格從2023年的2.73萬美元/噸、2024年的2.01萬美元/噸降到1.57萬美元/噸，又降到2026年的1.51萬美元/噸，26年僅下降8%，降幅明顯較24年的降26%和25年的降22%改善。但6月鋰電池出口均價1.54萬美元/噸，同比增1%，出口噸單價仍處歷史谷底。

　　中國鋰電池出口的主要市場是歐盟，2026年歐盟的市場需求達到42%左右，2026年比2025年增長2個百分點。中國對美國鋰電池的出口劇烈萎縮到10%，2026年比2025年下降6個百分點。

　　從人民幣口徑出口單價看，今年的下降幅度較大。近幾年的鋰電池出口價格持續下降，無論碳酸鋰價格如何變化，出口鋰電池價格持續下降。鋰電池出口價格從2024年14.29萬元下降26%，到25年的11.23萬元（人民幣．下同），降21%。26年10.48萬元降12%，其中6月中國出口的電池均價10.49萬元、同比下降4%，4-6月退稅降低後的降價幅度較去年的改善明顯。中國對歐盟出口的鋰電池價格下降較快，從2024年15.34萬元下降25%，到25年的12.55萬元，降18%。26年6月中國出口歐盟的電池均價11.02元/噸，降低18%。

　　整體而言，2026年中國鋰電池在國內新能源乘用車零售量同比降近20%的背景下，國內漲價國外降價，價跌量增的出口數量表現優秀，依托新興市場拓展和核心市場深耕，有效應對了內部環境變化帶來的挑戰。
《經濟通通訊社30日專訊》

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