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30/07/2026 16:55

【中東戰火】伊朗擊中科威特一家中國公司，華使館確認無中國公民傷亡

　　科威特軍方周四（30日）在X平台發帖稱，伊朗擊中了科威特北部一家中國公司的建築物，造成一名工人死亡。《新華社》最新報道指出，根據科威特國防部和中國駐科威特大使館消息，伊朗此次襲擊導致該地區一家中國公司的尼泊爾籍司機身亡，並造成公司財產損失。經中國駐科威特大使館確認，該事件中沒有中國公民傷亡。
《經濟通通訊社30日專訊》

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