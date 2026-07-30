政治局會議：深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心

中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要切實築牢安全屏障。穩定房地產市場，實施好一攬子化債方案，扎實推進地方中小金融機構改革化險、減量提質。深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。深入排查整治各類風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。



會議並指，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作。兜牢基層「三保」底線。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策。



*制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內捲式」競爭*



會議強調，要營造公平有序的市場競爭環境，制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內捲式」競爭，常態化解決企業帳款拖欠問題。深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規範健康發展。



同時，要拓展國際經貿互利合作空間，大力發展服務貿易，促進貿易平衡發展。完善對外投資管理制度和海外綜合服務體系，積極吸引和利用外資。

《經濟通通訊社30日專訊》