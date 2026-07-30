【政策解讀】摩根資管：政治局會議沒大規模刺激措施，但有助支撐市場情緒

中共中央政治局今日召開會議，指出要實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，及時謀劃出台務實管用的增量政策，並要深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心，以及穩定房地產市場等。同時，深入實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系；積極推動前沿技術突破和未來產業發展，著力打造新興支柱產業。



摩根資產管理環球市場策略師朱超平認為，整體而言，此次會議傳遞出的政策訊號既體現了支持態度，也保持了審慎基調。儘管會議未宣布大規模刺激措施，但在第二季度經濟增長數據走軟的背景下，會議重申了政策寬鬆的導向，強調將採取積極的財政措施和適度寬鬆的貨幣政策，並保留了適時提供增量政策支持的可能性。



對金融市場而言，最值得關注的訊號包括：重申穩定房地產市場的決心，以及明確承諾增強資本市場韌性並提振投資者信心--這兩方面措施均有助於支撐市場情緒。此外，針對人工智能、先進製造業及民營經濟發展的持續政策支持，也進一步彰顯了政府對長期增長重點的關注。這些「新質生產力」有望繼續作為增長議程的核心，並持續獲得政策層面的支持。

《經濟通通訊社30日專訊》