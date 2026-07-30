《Ａ股行情》滬綜指低開0.43%，中際旭創H股首秀低開

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A股三大指數集體低開，滬綜指低開0.43%，報3812.11點，深成指低開0.93%，創業板指低開1.4%。光學模組龍頭中際旭創(03308)(深:300308)H股今日在港上市交易，發行價為每股980港元，低於指導區間上線，且較其A股昨收盤價951元(人民幣．下同)折讓約11%；中際旭創H股開盤報971港元，較發行價低0.9%，A股也低開3.4%，報919.01元。



AI熱潮持續推動產業鏈公司奔赴股票市場融資，本周長鑫科技(滬:688825)科創板上市引發市場關注。與此同時，近期對AI行業泡沫的擔憂引發科技板塊動盪，中際旭創A股本月已累計下跌約28%。這宗七年來香港最大規模的新股發行，將接受市場考驗。



值得留意，得益於突破性的Kimi K3大模型發布，月之暗面據悉在剛完成的新一輪融資中，以350億美元估值募資35億美元，融資規模遠超此前預期。月之暗面目前已開始接觸潛在投資者，計劃啟動新一輪融資，目標投前估值為500億美元，並希望最快今年於香港啟動首次公開募股之前完成最後一次融資。



人行今日進行2705億元7天期逆回購，另外同時開展6000億元隔夜逆回購操作。公開市場有2040億元7天期逆回購到期，即今日淨投放665億。計及人行昨日開展的6000億元7月首次隔夜逆回購操作，即今日共有8040億元逆回購到期，對沖今日進行合計8705億元的7天期及隔夜逆回購，全口徑放水665億元。

《經濟通通訊社30日專訊》