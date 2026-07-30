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AH股新聞

30/07/2026 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅收窄至0.73%，重新企上3800

　　A股市場午後跌幅收窄，滬綜指跌0.73%，報3800.38點，重返三千八，滬深300指數軟1.25%，深成指跌2.65%，創業板指挫4.04%。上海B股升0.11%，深圳B股升0.69%。蟲害防治概念衝高，CPO、PCB概念跌幅靠前。
《經濟通通訊社30日專訊》

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