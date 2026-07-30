《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅收窄至0.73%，重新企上3800

A股市場午後跌幅收窄，滬綜指跌0.73%，報3800.38點，重返三千八，滬深300指數軟1.25%，深成指跌2.65%，創業板指挫4.04%。上海B股升0.11%，深圳B股升0.69%。蟲害防治概念衝高，CPO、PCB概念跌幅靠前。
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/07/2026 13:35
A股市場午後跌幅收窄，滬綜指跌0.73%，報3800.38點，重返三千八，滬深300指數軟1.25%，深成指跌2.65%，創業板指挫4.04%。上海B股升0.11%，深圳B股升0.69%。蟲害防治概念衝高，CPO、PCB概念跌幅靠前。
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰30/07/2026 11:33 《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.15%，失守3800關
30/07/2026 11:32 《行業數據》上半年中國遊戲市場銷售收入1884.5億創新高，小程序遊戲收入增36%
30/07/2026 11:08 《Ａ股焦點》市場憧憬政治局會議政策利好，大消費板塊先彈，白酒股領漲
30/07/2026 11:05 《Ａ股異動》埃斯頓A一度跌停，現報27.97元人民幣
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N