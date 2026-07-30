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AH股新聞

30/07/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.62%險守3800，政治局開會促擴內需，消費股漲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.62%報3804.69點
▷ 中共中央政治局召開會議促擴大內需
▷ 消費股逆市上漲，白酒股漲停

　　A股市場全日震盪，滬指一度失守3800點關鍵位，尾盤銀行股護盤，指數重回三千八上方，收跌0.62%報3804.69點；深成指跌幅也大，全日挫2.73%，創業板軟3.97%。滬深兩市成交額2.34萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增462億元或2%。

　　中共中央政治局今日召開會議，強調做好下半年經濟工作，要加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力。

　　市場憧憬可能出台的增量刺激措施，大消費板塊逆市走強，白酒股漲幅領先，金徽酒(滬:603919)、舍得酒業(滬:600702)升停。政治局會議強調，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。

　　此外，光模組龍頭中際旭創(03308)(深:300308)H股首掛失守招股價，A股亦受影響，收挫9.2%，報864元，成交額超597億元，刷新此前在6月5日創出的成交額歷史天量。

　　下跌方面，CPO概念調整，板塊指數跌6.7%；存儲芯片全日疲軟，長鑫科技(滬:688825)吐0.15%，華虹宏力(滬:688347)重挫15%。

 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004549.72-1.10　
上證指數3804.69-0.6211064.80
深證成指13285.80-2.7312363.30
創業板指3244.62-3.97　
科創501588.41-5.38　
B股指數279.46+0.351.28
深證B指1180.39+0.771.07

《經濟通通訊社30日專訊》

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