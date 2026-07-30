《Ａ股焦點》銀行股逆勢走強，工行、建行股價曾創新高

銀行股逆勢走強，其中，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)盤中均創歷史新高，現價分別漲2.1%及3.1%，交通銀行(滬:601328)亦升2.7%，農業銀行(滬:601288)走高2.3%，中國銀行(滬:601988)升1.8%。有分析認為，銀行股反彈，既是市場熱點切換之後的資金回流，也是上市銀行積極「護價」的結果。



內媒報道，招商銀行(滬:600036)已成立市值管理小組，定期召開分析會議，持續將資本市場聲音和投資者訴求傳導至內部決策層面，部分措施已落地為經營策略和分紅安排。招行午後升1.6%，現價報40.3元人民幣。至於興業銀行(滬:601166)近日則表態看好中國資本市場發展前景，持續夯實經營基本面，健全市值管理長效機制，努力提升分紅回報水平；該股揚2.3%，目前報19.01元人民幣。



另《界面新聞》消息，自廣東銀行業無序競爭綜合治理專項行動全面鋪開以來，今年上半年廣東金融監管局轄內銀行業淨息差已企穩回升，返佣比例回歸合理區間，與中介合作更趨規範，住房按揭與汽車金融佣金支出同比下降89%，經營質效穩步改善，行業整體經營更趨理性。

《經濟通通訊社30日專訊》