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30/07/2026 11:32

《行業數據》上半年中國遊戲市場銷售收入1884.5億創新高，小程序遊戲收入增36%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年1-6月中國遊戲市場銷售收入1884.5億元
▷ 小程序遊戲收入361.57億元，同比增長36.01%
▷ 自研遊戲海外收入123.72億美元，同比增長30.2%

　　一年一度的數碼娛樂產業盛會ChinaJoy(第二十三屆中國國際數碼互動娛樂展覽會)將於明日(31日)起至下周一(8月3日)在上海舉行，主題為「與AI同遊」。與ChinaJoy同期舉辦的產業大會CDEC高峰論壇（中國國際數字娛樂產業大會高峰論壇）今日在上海召開，中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君在現場發布《2026年1-6月中國遊戲產業報告》。報告顯示，20261-6月，國內遊戲市場實際銷售收入1884.5億元(人民幣．下同)，同比增長12.17%；截至6月，全國遊戲用戶規模6.84億，同比增長0.82%。兩項規模均創歷史新高。

　　1-6月，中國移動遊戲市場實際銷售收入1352.10億元，同比增長7.9%；客戶端遊戲市場實際銷售收入452.88億元，同比增長27.92%；網頁遊戲市場實際銷售收入20.16億元，同比下降8.47%，連續3年下滑；主機遊戲市場實際銷售收入9.61億元，同比下降7.06%。

　　1-6月，國內小程序遊戲市場實際銷售收入達361.57億元，同比增長36.01%，繼續保持較高增幅。其中，內購產生的市場實際銷售收入211.37億元，佔比66.80%；廣告變現收入105.20億元，佔比33.2%。

　　1-6月，國內電子競技遊戲市場實際銷售收入達986.16億元，同比增長11.12%；桌遊市場實際銷售收入38.68億元，同比增長4.3%，其中電子桌遊市場實際銷售收入19.97億元，佔比提升2.1個百分點至57.5%。

　　遊戲出海繼續保持高增長。1-6月，中國自研遊戲海外市場實際銷售收入123.72億美元，同比增長30.2%。
 
《經濟通通訊社30日專訊》

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