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AH股新聞

30/07/2026 14:29

【數據前瞻】機構：極端天氣影響，中國7月官方製造業PMI料降至50

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國7月官方製造業PMI預計降至50.0
▷ 極端天氣及季節性因素影響生產活動
▷ RatingDog製造業PMI預測降至51.5

　　中國7月官方製造業PMI和RatingDog製造業PMI將分別於明日（31日）和下周一（3日）公布。《路透》綜合31家分析機構預估中值顯示，由於適逢工業淡季，在季節性因素和極端天氣等影響下，中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料從50.3回落至榮枯線50.0。另據10家機構預估中值顯示，7月RatingDog中國製造業PMI亦料從51.7小降至51.5，但連續第八個月處於擴張區間。

*花旗：7月PMI環比均值為下降0.2個點*

　　投行花旗稱，預計7月官方製造業PMI可能降至49.9，主要受不利的季節性因素和極端天氣擾動影響。花旗解釋，從歷史數據看，7月PMI環比均值為下降0.2個點；受颱風影響廣西發生洪澇災害，其他多地也遭遇強降雨，這可能對生產和供應造成一定的短期擾動。同時，7月高頻經濟活動指標整體表現偏弱。

*廣發證券：EPMI季節性回落*

　　廣發證券資深宏觀分析師王丹也預計7月製造業PMI小幅回落，一是表徵新興產業景氣的EPMI季節性回落；二是傳統工業部門開工率多數偏弱徘徊、多地持續高溫多雨天氣影響建築施工、港口集裝箱吞吐量同比有所放緩。

　　中國7月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比下行2.6個點至47.8，新興產業景氣淡季弱勢特徵明顯。

*高盛：颱風影響出口動能，RD製造業PMI料降*

　　在高盛看來，7月RatingDog製造業PMI料亦降至50.5。該指標對出口活動的敏感度更高，而高頻指標顯示，受颱風「巴威」擾動等因素影響，7月出口動能較6月有所減弱。高盛並預計，7月官方非製造業PMI跌破榮枯線，降至49.6。服務業和建築業PMI都可能出現回落，原因是夏季高溫和強降雨等不利天氣條件擾亂了戶外活動。
《經濟通通訊社30日專訊》

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