政治局會議：加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生

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中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅持深化改革開放，加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。



*挖掘服務消費潛力，穩定生豬等農畜產品生產和價格*



會議並強調，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。要多措並舉加強民生保障，加大重點群體就業支持力度，做好靈活就業人員和新就業形態人員權益保障工作。要毫不放鬆做好「三農」工作，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立健全高標準農田建設、運營、管護機制，穩定生豬等農畜產品生產和價格，促進農民穩定增收。做好農資保供穩價，抓好農業生產，奪取秋糧和全年糧食豐收。



此外，要抓好「一老一小」服務保障，健全分層分類的社會救助體系。要加強對病險水庫、江河堤防、山洪和地質災害危險區、城市低窪易澇點等隱患排查治理，扎實做好防汛應急搶險救災各項工作，全力維護人民群眾生命財產安全。





《經濟通通訊社30日專訊》