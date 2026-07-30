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AH股新聞

30/07/2026 14:45

政治局會議：今年10月召開二十屆五中全會

　　中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。

　　會議指出，黨的十八大以來，全面從嚴治黨取得偉大成就，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。同時，隨著世情國情黨情發生深刻變化，全面從嚴治黨也面臨許多新情況新問題。全黨必須從鞏固黨的執政地位、實現黨的使命任務的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好。

　　會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平黨建思想，落實新時代黨的建設總要求，以黨章為根本，堅持和加強黨中央集中統一領導，堅持嚴的基調不動搖，健全全面從嚴治黨體系等，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。
《經濟通通訊社30日專訊》

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