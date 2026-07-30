【ＦＯＣＵＳ】沃什秀口才遊花園，9月加息藏兩暗礁

【FOCUS】聯儲主席易主後的第二次議息會議，一如預期按兵不動，最令人印象深刻的，並非近乎照搬6月的議息聲明，也不是3位票委集體「叛變」，而是沃什(Kevin Warsh)於記者會上華麗麗又空蕩蕩的連番妙語。面對「嘴炮式」加息姿態，美債殖利率曲線大幅陡峭，關於9月加息的押注同驟升，卻藏兩大暗礁。



*謹慎思考，而非靜觀其變*



格林斯潘語言晦澀，伯南克惜字如金，沃什周三（29日．當地時間）的再度登場，可謂集二者之大成。不單議息聲明篇幅幾乎是將6月那份搬字過紙，篇幅續錄20年來最短，他在稍後記者會上更展現律師背景本色，帶著一眾傳媒大遊花園。



先看沃什怎樣解釋為何一方面標榜「對通脹零容忍」、「沒有軟性通脹目標（就是2%）」，另一邊卻面對連續63個月超標的通脹採取按兵不動。他一改前任鮑威爾「wait and see」的說法，稱現在是謹慎思考(watchful thinking)的時期，而不是靜觀其變(watchful waiting)的時期，一字之差就將被動轉為主動。



面對「只說不做」的質疑，沃什強調，聯儲沒有魔法棒，（維持物價穩定）不是幾天或幾周就能完成的事，並稱所做的不僅是說了甚麼或做了甚麼，而是從事「績效業務(performance business)」，暗示應專注長期而非眼下。



*9:3異議成另類前瞻指引*



更值留意的是，今次有3位票委因主張加息25點子就議息聲明投下反對票，據報是2016年9月以來最多的一次；30年期美債殖利率亦創下逾一年最大單日漲幅，直逼5.237%的2007年以來最高水平。兩項數據均指向聯儲內部的裂痕以及市場的不信任，不過，沃什就將前者稱為「良好的內部爭論(a good family fight)」，把後者形容為「市場球員(Market participants are learning to play the ball)」。



鑑於沃什對未來政策走向三緘其口，市場轉為將9:3異議以及長債息飆升，視作另類前瞻指引，並押注9月高達67%的概率加息一碼。不過，若死盯「通脹」，恐將一葉障目，忽視9月加息的兩大暗礁--一是第三季發債高峰，二是中東戰火擴大。



*Q3發債高峰+戰事恐升級*



具體而言，美國財政部將於下周三（8月5日）揭盅第三季發債計劃，5月時預計的規模為6710億美元，較第二季的1890億美元大幅攀升。換言之，一旦聯儲真的加息，將直接推升財政部所仰賴的短債(T-Bills)的發行成本，相當於對其巨型融資計劃「落井下石」。



此外，從內塔尼亞胡、澤連斯基周二（25日）同日進出白宮，以及烏克蘭早前在里海襲擊一艘伊朗商船看，美以、俄烏戰場似有連成一線之勢。以戰事升級支撐強美元及美債需求，或較加息這一「戰略自殺」更符合美國的眼前利益。



歸根結底，沃什一直詬病通脹數據「滯後且充滿噪音」，在其主導的5個工作小組重新繪製美聯儲的「新地圖」前，watchful thinking或是政策主調。