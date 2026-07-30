三花智控(02050)昨首斥9993萬人幣，回購280萬A股

三花智控(02050)(深:002050)公布，於昨日首次通過股票回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式回購約279.8萬股A股，佔總股本約0.07%，成交總金額約9993.2萬元（人民幣．下同）。



該集團指，每股最高成交價36.09元，每股最低成交價35.05元。回購符合公司既定的回購方案。

《經濟通通訊社30日專訊》