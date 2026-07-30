  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2026 08:26

三花智控(02050)昨首斥9993萬人幣，回購280萬A股

　　三花智控(02050)(深:002050)公布，於昨日首次通過股票回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式回購約279.8萬股A股，佔總股本約0.07%，成交總金額約9993.2萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，每股最高成交價36.09元，每股最低成交價35.05元。回購符合公司既定的回購方案。
《經濟通通訊社30日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

烏克蘭和以色列的命運交集

29/07/2026 17:30

中東戰火

說說心理話

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金