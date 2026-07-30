瀾起科技(06809)昨首斥1億人幣回購50萬A股，每股最高價210元人幣

瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，昨日通過集中競價交易方式，首次回購50萬股A股，佔總股本的比例0.04%，支付金額總額約1.03億元（人民幣．下同）。
該集團指，每股回購最高價210元，每股回購最低價192.18元。該集團指，在回購期限內，根據市場情況擇機回購A股。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】港股延長交易時段再度引發討論，包括考慮提早開市時間、取消午休時段，及增設盤後交易時段。你是否支持港股延長交易時間？ ► 立即投票
30/07/2026 08:25
瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，昨日通過集中競價交易方式，首次回購50萬股A股，佔總股本的比例0.04%，支付金額總額約1.03億元（人民幣．下同）。
該集團指，每股回購最高價210元，每股回購最低價192.18元。該集團指，在回購期限內，根據市場情況擇機回購A股。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】港股延長交易時段再度引發討論，包括考慮提早開市時間、取消午休時段，及增設盤後交易時段。你是否支持港股延長交易時間？ ► 立即投票
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N