瀾起科技(06809)昨首斥1億人幣回購50萬A股，每股最高價210元人幣

瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，昨日通過集中競價交易方式，首次回購50萬股A股，佔總股本的比例0.04%，支付金額總額約1.03億元（人民幣．下同）。



該集團指，每股回購最高價210元，每股回購最低價192.18元。該集團指，在回購期限內，根據市場情況擇機回購A股。

《經濟通通訊社30日專訊》