國聯民生(01456)斥509萬人幣增持民生證券至100%，成為全資子公司

國聯民生(01456)(滬:601456)公布，於昨日，該集團通過司法拍賣競得泛海控股持有的民生證券約242.4萬股，佔民生證券總股本的0.02%，成交價格509.1萬元人民幣。



該集團指，已收到《成交確認書》。交易尚需辦理股份交割等手續。交易完成後，該集團持有民生證券的股份比例將由99.98%上升至100%，成為其全資子公司。

《經濟通通訊社30日專訊》