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AH股新聞

30/07/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(29日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)3256.32
寒武紀(688256)3073.20
兆易創新(603986)2875.46
中微公司(688012)2528.91
貴州茅台(600519)2350.85
藥明康德(603259)1890.93
中國巨石(600176)1868.93
瀾起科技(688008)1853.57
中天科技(600522)1658.96
亨通光電(600487)1434.16
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7772.37
寧德時代(300750)4380.24
新易盛(300502)3708.24
東山精密(002384)2884.70
通富微電(002156)2551.48
北方華創(002371)2513.19
三環集團(300408)1791.71
立訊精密(002475)1776.02
滬電股份(002463)1660.50
陽光電源(300274)1604.64

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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