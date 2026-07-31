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AH股新聞

31/07/2026 09:26

《Ａ股異動》兆易創新A漲停，現報408.21元人民幣

　　兆易創新A股(滬:603986)現漲停，報408.21元(人民幣．下同)，升10%，最低價408.21元；成交392.61萬股，成交金額16.03億元；換手率0.6%。

　　兆易創新H股(03986)升15%，報492.4港元，最高價492.4港元，最低價492.4港元；成交7.46萬股，成交金額3673萬港元。兆易創新A股較H股呈-4.2%折讓。
《經濟通通訊社31日專訊》

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