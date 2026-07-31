《Ａ股異動》山東墨龍A跌停，現報6.93元人民幣

山東墨龍A股(深:002490)現跌停，報6.93元(人民幣．下同)，跌10%，最高價6.93元；成交225.18萬股，成交金額1560萬元；換手率0.4%。
山東墨龍H股(00568)跌7.6%，報4.75港元，最低價4.75港元，最高價4.75港元；成交94.32萬股，成交金額448.02萬港元。山東墨龍A股較H股呈68.5%溢價。
《經濟通通訊社31日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
31/07/2026 09:26
山東墨龍A股(深:002490)現跌停，報6.93元(人民幣．下同)，跌10%，最高價6.93元；成交225.18萬股，成交金額1560萬元；換手率0.4%。
山東墨龍H股(00568)跌7.6%，報4.75港元，最低價4.75港元，最高價4.75港元；成交94.32萬股，成交金額448.02萬港元。山東墨龍A股較H股呈68.5%溢價。
《經濟通通訊社31日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N