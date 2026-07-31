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AH股新聞

31/07/2026 09:26

《Ａ股異動》山東墨龍A跌停，現報6.93元人民幣

　　山東墨龍A股(深:002490)現跌停，報6.93元(人民幣．下同)，跌10%，最高價6.93元；成交225.18萬股，成交金額1560萬元；換手率0.4%。

　　山東墨龍H股(00568)跌7.6%，報4.75港元，最低價4.75港元，最高價4.75港元；成交94.32萬股，成交金額448.02萬港元。山東墨龍A股較H股呈68.5%溢價。
《經濟通通訊社31日專訊》

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