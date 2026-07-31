《駐京專電》習近平主持黨外人士座談會，稱經濟運行遇挑戰，須加力擴大內需

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中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。



中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話表示，當前中國經濟運行也面臨一些困難挑戰，做好下半年經濟工作，加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。



座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表邵峰先後發言。大家完全贊同中共中央對當前經濟形勢的分析判斷和下半年經濟工作的考慮，並就培育壯大新動能、促進創新鏈與產業鏈融合發展、健全智能經濟產業應用標準制度體系、統籌發揮經濟社會文化建設合力、穩住重點群體就業、加強基礎研究、精準落實擴大消費規劃、進一步擴大有效投資、持續推進高水平對外開放、加大逆周期政策力度等提出意見建議。



*下半年要增強宏觀政策效能，重點做好挖掘內需潛力*



在認真聽取大家發言後，習近平指出，今年上半年，在中共中央堅強領導下，各地區各部門靠前發力、主動作為，有效應對內外風險挑戰，中國經濟頂壓前行、向新向優，展現出強大韌性和活力。當前中國經濟運行也面臨一些困難挑戰，要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。下半年，要增強宏觀政策效能，重點做好挖掘內需潛力、推動科技創新和產業創新深度融合、全面深化改革、擴大高水平對外開放、有力有效保障和改善民生、持續化解重點領域風險等工作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》