《駐京專電》工信部：「十五五」擴大工業、交通等領域清潔低碳氫應用

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工信部發布《工業綠色低碳發展「十五五」規劃》。《規劃》明確，深入實施工業領域碳達峰行動，提出推動產業結構和用能結構協同轉型、加快電氣化改造和綠色能源應用、加力推進工業重點行業節能降碳等細分任務，明確了地方碳考核、行業碳管控、企業碳管理、項目碳評價、產品碳足跡等具體任務。目標到2030年，產業結構和用能結構進一步優化，工業領域二氧化碳排放量達到峰值，能源資源利用效率穩步提升，綠色能源應用比例顯著提高，綠色製造和服務體系更加完善，綠色低碳產業競爭優勢鞏固提升。



《規劃》其中提出，因地制宜發展氫能產業，開展清潔低碳氫製取和應用關鍵技術攻關，實施氫能綜合應用試點，擴大工業、交通等領域清潔低碳氫應用。加快高性能、可降解生物基材料開發應用，發展非糧生物基燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等生物能源，加大生物製造在造紙、日用化學品、紡織等領域應用。



加快提升節能裝備、節水裝備、環保裝備、資源綜合利用裝備供給能力。積極發展電池、甲醇、氨、氫等動力船舶，加快內河船舶新能源應用。有序發展電動、氫能等新能源航空器，推動在國產民用飛機應用可持續航空燃料。



*推廣新能源重型貨車，推動風光儲一體化裝備應用*



此外，《規劃》提出，鞏固提升綠色優勢產業。加快新能源汽車、新能源裝備、新型儲能等重點行業技術迭代、場景拓展。推動新一代動力電池、車規級芯片、車用操作系統創新應用，面向幹線運輸、中短途運輸、城建物流以及礦場、港口等場景推廣新能源重型貨車。



大幅提高多晶硅生產綠電使用比例，突破沙戈荒、高海拔、深遠海場景下高可靠風電機組設計和製造技術，因地制宜推動風光儲一體化裝備應用。



強化綠色產品有效供給。有序推動傳統能源汽車節能與低碳燃料技術迭代，加快智能網聯新能源汽車向全氣候、全場景應用發展。制定汽車有害物質限制使用國家標準，完善有害物質管控機制，開展汽車製冷劑綠色替代。



《規劃》並提出，健全工業資源循環利用體系，重點解決好複雜難用固廢、新型固廢綜合利用等問題；健全綠色製造和服務體系，推動綠色工廠提質擴面，綠色工業園區提檔升級，綠色供應鏈協同提效。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》