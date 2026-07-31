《駐京專電》發改委：近期正抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案

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國家發改委國民經濟綜合司副司長周宏偉今日在例行發布會上表示，近期，發改委正在會同有關部門抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年）。下一步，國家發改委將會同有關部門，以更大力度、更實舉措有效擴大國內需求。



一方面，堅持惠民生和促消費緊密結合，大力提振消費。一是提升消費能力。深入實施就業優先戰略，持續開展大規模職業技能提升培訓，多渠道促進居民增收。二是挖掘服務消費潛力。適應不同群體消費需求擴大優質供給，完善生活服務消費。三是推動智能產品消費。增加人工智能手機和電腦、智能穿戴、智能機器人等新一代智能終端產品有效供給，拓展智能體服務。



另一方面，堅持投資於物和投資於人緊密結合，激發投資內生動力。一是加快落實落細擴大有效投資政策。統籌抓好「兩重」建設，抓住三季度施工旺季，加快8000億元人民幣新型政策性金融工具資金投放使用，加快專項債發行使用。提高民生類項目政府投資比重帶動需求回升。二是推動條件成熟的重大工程項目加快開工建設。推動「十五五」規劃《綱要》提出的109項重大工程落地實施，做好項目謀劃儲備和要素保障。扎實推進「六張網」規劃建設。三是持續激發民間投資活力。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制。充分發揮財政金融協同促內需專項資金作用，支持擴大民間投資。推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITS）擴容提效。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》