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AH股新聞

31/07/2026 11:30

《駐京專電》發改委：近期正抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 發改委研擬2026-2030年擴大內需實施方案
▷ 提振消費措施含就業培訓/服務消費/智能終端供給
▷ 投資政策聚焦資金投放/重大工程/民間投資激發

　　國家發改委國民經濟綜合司副司長周宏偉今日在例行發布會上表示，近期，發改委正在會同有關部門抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年）。下一步，國家發改委將會同有關部門，以更大力度、更實舉措有效擴大國內需求。

　　一方面，堅持惠民生和促消費緊密結合，大力提振消費。一是提升消費能力。深入實施就業優先戰略，持續開展大規模職業技能提升培訓，多渠道促進居民增收。二是挖掘服務消費潛力。適應不同群體消費需求擴大優質供給，完善生活服務消費。三是推動智能產品消費。增加人工智能手機和電腦、智能穿戴、智能機器人等新一代智能終端產品有效供給，拓展智能體服務。

　　另一方面，堅持投資於物和投資於人緊密結合，激發投資內生動力。一是加快落實落細擴大有效投資政策。統籌抓好「兩重」建設，抓住三季度施工旺季，加快8000億元人民幣新型政策性金融工具資金投放使用，加快專項債發行使用。提高民生類項目政府投資比重帶動需求回升。二是推動條件成熟的重大工程項目加快開工建設。推動「十五五」規劃《綱要》提出的109項重大工程落地實施，做好項目謀劃儲備和要素保障。扎實推進「六張網」規劃建設。三是持續激發民間投資活力。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制。充分發揮財政金融協同促內需專項資金作用，支持擴大民間投資。推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITS）擴容提效。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

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