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31/07/2026 11:57

《駐京專電》發改委：加快推動國家人工智能應用中試基地布局建設

　　國家發改委今日舉行7月份新聞發布會。國家發改委新聞發言人蔣毅表示，上半年，中國人工智能自主創新步伐加快，在全產業鏈多環節實現快速突破。下一步，將加快自主創新，加強基礎研究和技術創新，加快數據開放共享和人工智能語料建設。突出應用牽引，加快推動國家人工智能應用中試基地布局建設。深化生態協同，推進「模芯雲用」全鏈條協同創新、高效適配。同時，完善關鍵制度框架，加快人工智能法立法進程。強化風險監測防控，建立健全技術監測、風險預警、應急響應體系。深化全球合作共治，加快推動世界人工智能合作組織建設。

*截至6月底全國智能算力規模達去年同期2.8倍*

　　他介紹上半年人工智能自主創新情況指，一是算力底座夯實，首個全國產10萬卡人工智能超集群正式投用，截至6月底，全國智能算力規模達到去年同期的2.8倍。二是模型能力躍升，深度求索、月之暗面等本土企業先後發布多個萬億級參數開源大模型，國產大模型全球總下載量突破100億次，國產模型與國產算力芯片加速適配。

　　三是要素流動活躍，建成高質量數據集超過12萬個，算力、模型、數據互促共進的良性循環加速形成。在各方面協同帶動下，人工智能成為經濟增長的澎湃動力源，相關行業保持30%以上的高增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

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