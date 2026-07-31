《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3882.91
|中國巨石
|(600176)
|3284.05
|寒武紀
|(688256)
|2664.99
|貴州茅台
|(600519)
|2099.83
|中微公司
|(688012)
|1966.05
|中天科技
|(600522)
|1827.54
|藥明康德
|(603259)
|1637.81
|亨通光電
|(600487)
|1635.61
|瀾起科技
|(688008)
|1490.85
|招商銀行
|(600036)
|1375.07
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|9987.78
|新易盛
|(300502)
|6325.84
|寧德時代
|(300750)
|5057.55
|東山精密
|(002384)
|3903.63
|紫光股份
|(000938)
|2780.23
|光迅科技
|(002281)
|2680.90
|德明利
|(001309)
|2075.18
|北方華創
|(002371)
|1966.23
|三環集團
|(300408)
|1963.93
|立訊精密
|(002475)
|1867.41
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
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