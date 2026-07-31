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AH股新聞

31/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3882.91
中國巨石(600176)3284.05
寒武紀(688256)2664.99
貴州茅台(600519)2099.83
中微公司(688012)1966.05
中天科技(600522)1827.54
藥明康德(603259)1637.81
亨通光電(600487)1635.61
瀾起科技(688008)1490.85
招商銀行(600036)1375.07
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)9987.78
新易盛(300502)6325.84
寧德時代(300750)5057.55
東山精密(002384)3903.63
紫光股份(000938)2780.23
光迅科技(002281)2680.90
德明利(001309)2075.18
北方華創(002371)1966.23
三環集團(300408)1963.93
立訊精密(002475)1867.41

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》

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