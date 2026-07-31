《港滬深通》港股總市值46.6萬億元，滬深93萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(30日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2457 306 1698 41 2893 38 H股總數

(隻) 508 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17039 307 - - - - 總市值

(億元) 465510 657 513571 1031 414917 380 流通市值

(億元) - - 494330 711 354454 380 平均PE

(倍) 12.72 29.30 13.68 10.65 28.73 9.87 成交

百萬元 304965 1707907 1237359

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社31日專訊》