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31/07/2026 08:19

《神州頭條》財經報章頭版摘要：二十屆五中全會今年10月召開

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中共中央政治局決定10月召開二十屆五中全會
▷ 會議部署下半年經濟工作及全面從嚴治黨議題
▷ 上半年文化新業態營收佔行業總額48.9%

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中共中央政治局召開會議決定召開二十屆五中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

中共中央召開黨外人士座談會，習近平主持並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作。

增韌性強信心，資本市場著力深化投融資綜合改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
7月30日召開的中共中央政治局會議強調，深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。當日，多位業內人士在接受中國證券報記者採訪時表示，這一部署為下階段資本市場高質量發展指明了方向。未來應聚焦資產端提質、資金端引流、政策端優化主線，加快構建「制度可預期、風險可管控、回報可持續」的高質量發展新格局。


《上海證券報》

中共中央政治局召開會議決定召開二十屆五中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議。

中共中央召開黨外人士座談會習近平主持並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作。

宏觀政策發力提效，有效擴大國內需求，提升資本市場韌性和信心
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中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議定調下半年工作重點，涉及樓市股市，提出「穩定房地產市場」、「提升資本市場韌性和信心」，同時強調「充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策」，並針對有效擴大國內需求、加快現代化產業體系建設等作出一系列重要部署，釋放了多重訊號。


《證券時報》

中共中央政治局召開會議決定召開二十屆五中全會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議。

中共中央召開黨外人士座談會習近平主持並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作。

上半年文化新業態增長明顯，貢獻全行業約五成營收
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
7月30日，國家統計局發布數據顯示，上半年全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入72026億元人民幣，同比增長4.6%。其中，16個文化新業態特徵較為突出的行業小類實現營業收入35239億元人民幣，同比增長9.6%，佔全部文化企業營收比重達48.9%，佔比進一步提升。

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