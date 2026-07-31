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31/07/2026 17:00

《鍾之日記》恒指反覆收升，AI概念省鏡

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指收升25點，主板成交3282億元
▷ 滬指升0.72%，按月挫6.4%
▷ 小米發布兩款新車，股價跌7.3%

　　7月31日，香港天氣：大雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美股隔晚大幅收升，科技股全面反彈，亞太股市承接升勢，普遍上漲。港股今日卻走勢反覆，早段曾挫200多點。不過，AI概念股表現省鏡，恒指幾經波折後保住微弱升幅，收市報25884，升25點或0.1%，主板成交近3282億元。全月計，恒指仍升逾13%。

*滬指收升0.72%按月挫6.4%，科技股震盪*

　　A股三大指數今日收高，滬指升0.72%報3832.26點，深成指升2.21%，創業板指漲3.06%；兩市全日成交額2.5萬億元人民幣，較上一個交易日增8.5%。按月計，A股三大指數則集體收低，創業板大跌23%，滬綜指跌6.4%，深成指軟16.2%。

　　回顧本月，全球科技股震盪調整，A股不能避免，半導體產業鏈衝高回落，中芯國際(滬:688981)創新高後快速回落，按月挫22%；存儲芯片跌幅居前，其中德明利(深:001309)股價挫近60%，兆易創新(滬:603986)、佰維存儲(滬:688525)按月均跌超五成。長鑫科技(滬:688825)月底登陸科創板，搶去不少注意力，今日收報53.97元人民幣，較上市首日收盤價升一成，總市值3.6萬億元人民幣，為A股市值王。

　　一季度超預期增長後，中國經濟在消費疲軟、投資乏力以及財政支出放緩等多重因素影響下，二季度同比增速滑落至三年半低點。最新出爐的7月官方製造業PMI跌破50，顯示下半年經濟開局疲弱。惟決策層態度審慎，中央政治局會議並沒有新的大刺激措施出台，令投資者難免失望。有機構分析，新的加碼政策最快需待9月視7至8月的經濟數據表現再作評估。

*全球AI股反彈，智譜曾飆三成*

　　人工智能股今日跟隨外圍上漲，智譜(02513)盤中曾飆三成，最終收報987.5元，升幅14.6%；稀宇科技(MiniMax)(00100)亦漲逾13%，收報230.6元。華爾街股市周四（30日）大幅走高，芯片股強勁上漲，微軟發布了令人矚目的業績展望，當日創18年來最大單日漲幅，緩解了市場對人工智能基礎設施巨額支出的擔憂。

　　中國AI基建大踏步推進。《彭博》引述知情人士稱，DeepSeek計劃在內蒙古建設一座大型AI數據中心，新增約1GW的算力，反映該公司正大舉投資算力基礎設施及可媲美美國領先企業。

　　報道指，該數據中心選址烏蘭察布市，距離北京西北方約350公里。DeepSeek除計劃自建數據中心外，亦會向其他公司租賃額外算力。據悉，已有逾10間企業在該市規劃項目。DeepSeek冀數據中心可於2027年底或2028年初前，有部分算力可投入運營。

　　智譜早前傳已建成一座全部採用國產芯片的大型數據中心，這是中國推動科技自主、逐漸減少對外國技術依賴的重要一步。

　　另外，MiniMax發布新一代多模態生成視頻模型MiniMax H3，是開放通用的多模態視頻模型，並將於近期開源。據Artificial Analysis視頻模型榜單，MiniMax H3在視頻編輯能力項排名全球第一。

*小米新車亮相，股價仍挫逾7%*

　　小米集團(01810)昨晚於北京舉行「汽車技術發布會」，發布小米汽車新系列「SKYNOMAD小米澎程」兩款新車，分別是大7座旗艦增程SUV「小米澎程N90 Max」，以及大5座四驅增程SUV「小米澎程N70 Max」。澎程N70 Max預售價25.99萬元人民幣，澎程N90 Max預售價29.99萬元人民幣，即日起開啟預訂，預計9月正式上市。

　　小米澎程定位「智能可變大空間SUV系列」，基於小米崑崙技術架構打造。發布會同場發布全新技術平台小米崑崙技術架構，是集團繼摩德納純電平台後，推出的第二套技術架構，包含小米崑崙平台、小米崑崙超級增程和小米崑崙全域安全三大核心技術。

　　小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍表示，小米崑崙技術架構歷時3年半打造，目標是造一台既有SUV外觀、駕駛性和通過性，同時像房車一樣擁有超大空間和布置靈活性的大空間之車。

　　發布會後，高盛指維持小米目標價40元，評級「買入」。該行認為，小米澎程預售價格可能會對中國汽車市場產生顛覆性影響，展現公司在中國增程式SUV市場成為價格領導者潛力。儘管公司進入SUV市場相對較晚，但仍可能提升小米電動車在2026或27年出貨量預期。

　　不過，小米股價未獲提振，今日再跌7.3%，收報28.78元，連跌兩日共挫9.9%，為今日表現最差藍籌。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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