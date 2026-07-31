《中國要聞》工信部赴奇瑞、蔚來、江淮隨機抽取樣車、動力電池等轉送檢測

工信部網站今日發文稱，工信部裝備工業一司7月30日至31日赴奇瑞汽車股份有限公司、蔚來汽車科技（安徽）有限公司、安徽江淮汽車集團股份有限公司開展道路機動車輛生產企業產品安全保障能力和生產一致性監督檢查，重點檢查企業智能網聯汽車安全保障能力、設計開發及生產能力、生產一致性保證能力等生產准入條件保持情況，並現場隨機抽取樣車、動力電池等，轉送至有關機構進行國家標準符合性等檢驗檢測。



下一步，工和部將會同相關部門深入開展道路機動車輛產品生產一致性和質量提升行動，進一步加強汽車產品「激進式」創新設計准入審查和測試驗證有關管理工作，督促汽車、摩托車生產企業深入排查產品安全風險隱患，加強產品測試驗證和安全評估，規范營銷宣傳行為，守牢產品安全底線，切實維護消費者合法權益。



工信部裝備工業一司上周五（24日）曾赴廣汽埃安、肇慶小鵬開展同類監督檢查，並且現場隨機抽取了樣車、動力電池等，轉送至有關機構進行國家標準符合性等檢驗檢測。事後有傳言認為檢查可能涉及中創新航177Ah磷酸鐵鋰電池的質量問題，因為搭載該電池的埃安S系列車型此前被指出現電池鼓包、漏液及行駛中突然斷電「趴窩」等故障，而中創新航不僅是埃安的電池供應商，同時也為小鵬供貨。不過當時也有業內人士指出，這是監管部門對全行業的一項督查行動。

《經濟通通訊社31日專訊》