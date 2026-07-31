《中國監管》市監總局：積極推動網絡餐飲電子證照，杜絕「幽靈外賣」

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據《人民日報》報道，從市場監管總局獲悉，為進一步從源頭上鏟除「幽靈外賣」滋生土壤，杜絕外賣商戶「帶病入網」，市監總局積極推動電子證照在網絡餐飲食品安全治理領域的應用推廣，這相當於給每一家外賣商戶發了一張「電子身份證」。在網絡餐飲領域創新應用電子證照核驗，就是要用新模式、新技術，構建「申請-比對-授權-展示」的閉環機制，實現實時、精準、智能監管。



報道指，此舉將讓無證、假證無所遁形。通過監管部門直接向外賣平台發送電子經營資質，打破外賣平台與監管部門之間的數據壁壘，實現資質信息「一源核驗、雙向校准、即刻反饋」。同時，通過實名授權，讓借證、冒用無處藏身。外賣平台獲得外賣商戶的電子經營資質前，必須由外賣商戶的法定代表人通過人臉識別技術完成實名授權，確保授權主體身份真實、意願有效。



此外，借助坐標比對，讓餐食製作地點一清二楚。外賣平台可以通過自動抓取電子經營資質上的經營場所，構建「電子圍欄」，與外賣商戶提供的餐食製作地址、騎手實際取餐地址進行三重坐標比對，錨定外賣商戶「真實存在」。



另外，據《澎湃新聞》引述上海市市場監管局副局長王琳介紹，自今年5月26日全國首個網絡餐飲電子證照核驗應用在上海上線以來，上海已同步推進新增和存量入網餐飲商戶的證照核驗，目前上海共有7萬多戶持有效食品經營許可證的餐飲商戶從事線上經營活動，同時每天仍有新商戶申請入駐平台。

《經濟通通訊社31日專訊》