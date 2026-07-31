《中國監管》金監總局等四部門：嚴防違法違規人員金融行業內流動，對重大問題終身問責

金融監管總局、中國人民銀行、中國證監會、財政部近日聯合發布《關於健全金融機構治理的實施意見》，提出22條措施。



《實施意見》其中提出，嚴防違法違規人員在金融行業內「帶病流動」。加大稽查檢查力度，嚴懲違法違規的金融機構、股東、實際控制人、董事、高級管理人員、金融從業人員，嚴懲違規佔用資金、違規融資或擔保、違規轉移資產等行為，及時將會計師事務所等中介機構違法違規線索移送行業主管部門，對重大問題依法依規實行終身問責。推動國有金融機構健全以黨內監督為主導，出資人監督、審計監督、職工民主監督等貫通協調的監督體系。強化「對監管的監管」，完善和落實監督問責機制。



*防止短期過度激勵，探索建立中長期激勵機制*



此外，要健全激勵約束機制，具體包括內部績效考核要堅持收益與風險兼顧的原則，注重長周期考核，防止短期過度激勵；支持符合條件的金融機構按規定探索建立中長期激勵機制；優化薪酬分配結構，加大向基層一線傾斜力度；嚴格落實高級管理人員、關鍵崗位人員績效薪酬延期支付和追索扣回制度等。



*推動監管數字化、智能化，盡早識別並處置風險*



同時，要提升監管前瞻性。加強公司治理風險監測預警，統一數據標準，推動監管數字化、智能化，實現風險早識別、早預警、早暴露、早處置。對存在重大治理缺陷和風險的金融機構進行早期干預，強化監管硬約束。

《經濟通通訊社31日專訊》