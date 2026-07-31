《Ａ股動向》萬豐奧威eVTOL完成韓國海上公開飛行，與當地大學合作培訓專業人才

據《上海證券報》報道，萬豐奧威(深:002085)旗下Volocopter公司與韓國草堂大學(Chodang University)29日在韓國濟州島完成電動垂直起降飛行器(eVTOL)公開飛行活動。本次飛行特別包含海上飛行演示科目，展現了該機型在海島複雜空域環境下的飛行性能與安全穩定性。這是萬豐自去年3月重組Volocopter公司之後的首場國際公開飛行演示。



活動期間，萬豐Volocopter公司與韓國草堂大學達成戰略合作，雙方正式深度合作，共同推動產業落地與人才培養，構建面向UAM（城市空中交通）或eVTOL飛行員的專業課程體系與系統化培訓項目，補齊韓國低空航空專業人才缺口，為韓國UAM產業長效發展輸送專業技術人才。此次校企合作為期兩年，將為韓國低空飛行人才培育、eVTOL飛行標准化培訓搭建全新的合作平台。



萬豐Volocopter公司相關高管表示，全球化布局不只是飛行器產品出海，更是運行體系、適航合規能力與航空人才培育體系等的全方位對外輸出，也是對公司全域綜合運營能力的實地檢驗。公司將持續依托技術創新、跨國適航對接與本地化運行體系搭建，圍繞城際通勤、跨區物流、空中觀光、海島能源運維等場景，聯合當地合作夥伴，推動全球先進空中交通規模化落地。

《經濟通通訊社31日專訊》