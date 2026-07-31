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AH股新聞

31/07/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.76%，AI應用、半導體齊彈

　　滬深股指早盤反彈，其中創業板大升5.04%，滬綜指半日收升0.76%報3833.65點，深成指漲3.16%；兩市上午成交17854億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量3324億元或23%。個股升多跌少，滬深兩市有4229隻個股上漲。

　　板塊表現方面，AI應用端爆發，易點天下(深:301171)、昆侖萬維(深:300418)升20%漲停。算力概念亦升，宏景科技(深:301396)、利通電子(滬:603629)、美利云(深:000815)升停。半導體產業鏈更加表現活躍，長鑫科技(滬:688825)升近9%，寒武紀(滬:688256)收高8.2%。華爾街股市周四（30日）大幅走高，芯片股強勁上漲，微軟發布的業績展望緩解了市場對AI基礎設施巨額支出的擔憂。

　　此外，機器人概念上午漲逾4%。機器人製造商宇樹科技公布在科創板上市的發行安排，初步詢價日為8月5日，並在8月10日進行申購。公司今日在更新的招股書中指出，美國FCC將美國境外所生產的先進機器人設備和電力逆變器新增列入「受管制設備和服務清單」；公司目前在售的主要型號人形機器人均已取得FCC認證，因此前述政策變更不會影響公司現有產品在美銷售。

　　下跌方面，銀行股跌幅居前；消費板塊走頹，因中央政治局會議並未釋放大規模刺激訊號。
《經濟通通訊社31日專訊》

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