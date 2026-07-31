《Ａ股行情》滬綜指午後升0.82%，創業板指飆4.86%

A股市場午後全線升，滬綜指升0.82%，報3835.89點，滬深300指數升1.21%，深成指走揚3.23%，創業板指飆4.86%。上海B股升0.44%，深圳B股升0.25%。AI應用及算力板塊仍強，銀行股、石油股走頹。
《經濟通通訊社31日專訊》
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31/07/2026 13:38
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