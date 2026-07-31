【ＡＩ】庫克：蘋果已在中國獲准推出首批「Apple智能」功能

據《IT之家》報道，蘋果(US.AAPL)CEO庫克今日在2026財年第三季度電話會議中確認，蘋果公司已在中國獲准推出首批「Apple智能」（Apple Intelligence）功能。



報道指，在問答環節中，摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）詢問庫克有關Siri AI在中國大陸和歐洲市場的最新進展，因此前蘋果6月在WWDC宣傳Siri AI時提到，可能暫不會這兩個市場推出。庫克對此回應稱，在中國市場，「上周我們已經獲得批准，可以推出首批『Apple 智能』功能，比如相冊的『消除』等」。我們目前正在推進這些功能的發布工作。至於未來要推出的Siri AI，我們目前還處於起步階段，還有更多工作要努力完成」。



歐洲市場方面，庫克稱目前仍無法在當地推出Siri AI，但正在與歐方緊密合作，努力尋求解決方案。



此前於7月15日，國家網信辦發布七款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息，當中顯示，蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple智能」大模型已於7月8日備案，適用場景為蘋果手機。

《經濟通通訊社31日專訊》