工信部副部長熊繼軍率團訪問港澳，就深化工信領域合作深入交流並簽合作文件

工業和信息化部今日發文稱，工信部副部長熊繼軍7月27日至30日率代表團訪問香港、澳門，就進一步深化工業和信息化領域合作與港澳有關部門深入交流並簽署相關合作文件，推動港澳更好融入和服務國家發展大局。



*熊繼軍：冀港積極參與開源生態建設，加快建設製造業創新中心*



訪港期間，熊繼軍與香港創新科技及工業局局長孫東舉行會談並簽署合作文件。他表示，雙方要繼續保持密切溝通，深化交流合作，希望香港發揮獨特優勢，積極參與開源生態建設，加快建設製造業創新中心，為國家科技創新和產業創新深度融合貢獻更大力量。代表團還出席開源歐拉香港用戶組成立大會，調研港深創新及科技園、香港微電子研發院、香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港理工大學、香港城市大學等。



訪澳期間，熊繼軍與澳門經濟財政司司長吳惠嫻舉行工作會談，並在澳門特別行政區行政長官岑浩輝和中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任呂玉印見證下，共同簽署《工業和信息化部與澳門特別行政區政府關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》。他表示，希望雙方共同努力，謀劃落實務實舉措，促進兩地產業合作和共同發展。代表團還調研了澳門科技大學。

《經濟通通訊社31日專訊》