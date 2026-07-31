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31/07/2026 13:30

【ＡＩ】字節內地推出Seedance 2.5視頻生成模型，單次生成30秒高質短片

　　字節跳動今天宣布，在內地推出Seedance 2.5視頻生成模型，可單次生成30秒高質量視頻片段，陸續上線即夢AI與豆包專業版，API服務也將於近期接入火山方舟。

　　字節跳動稱，Seedance 2.5延續Seedance 2.0統一的多模態音視頻聯合生成架構，重點提升長敘事、多模態參考和編輯能力。該模型面向影視、廣告、教育、工業製造、具身智能和自動駕駛等場景，目標是讓視頻生成從「生成一個片段」轉向「完成一段創作」。

*支持多輪延長，保持人物、畫面一致*

　　在生成方面，Seedance 2.5將單次視頻生成時長從15秒提升至30秒，並支持多輪延長。模型可在30秒內組織多個具備邏輯關聯的鏡頭，讓故事可以按照鋪墊、推進、轉折、收尾展開。多輪延長方面，字節示範短片要求模型在已有視頻基礎上繼續生成30秒，並保持人物主體、場景、畫面風格、聲音和音效一致。

　　此亢，Seedance 2.5支持用戶單次輸入最多30張圖片、10段視頻、10段音頻作為參考素材。字節稱，模型可綜合理解不同素材中的畫面構圖、場景、風格、人物、道具等元素，並按指令用於視頻生成。在多人同框和群像敘事場景中，Seedance 2.5可同時還原多個人物形象與聲音，並保持主體特徵穩定。
《經濟通通訊社31日專訊》

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