【數據解讀】內地7月官方製造業PMI創五個月低，逆周期政策出台必要性增強

中國7月製造業採購經理指數(PMI)跌至49.2%，再次重返收縮區間，並創五個月低。非製造業商務活動指數亦跌至49%，觸及逾三年半低點。綜合PMI產出指數也降至49.3%的五個月新低。儘管7月傳統生產淡季、高溫強降雨等因素可能放大了短期波動，分析人士擔心，這或許意味著近期宏觀經濟放緩勢頭仍在延續，增強了逆周期政策出台的必要性。



*機構：下半年開局疲弱，內需走弱態勢仍很明顯*



ING大中華區首席經濟學家宋林稱，整體來看，數據表明下半年開局疲弱，並意味著近期宏觀放緩勢頭可能延續到了下半年。他指出，周四政治局會議釋放出增量寬鬆信號，其必要性愈發凸顯。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，數據下降並重回榮枯線下，表明經濟下行壓力有所加大，需求特別是內需走弱態勢仍很明顯，企業、居民掙錢難情況需特別關注。



中信銀行（國際）首席經濟師丁孟亦點評稱，PMI指數回落至收縮區間，顯示逆周期政策推出的必要性增強，同時製造業價格指數持續回落也為貨幣政策加力提供了空間。他預計降準降息時點日益臨近。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，加快財政支出將成為三季度政策托底的關鍵抓手，出口部門的韌性也是至關重要的觀察變量。



*機構：或因傳統生產淡季、高溫暴雨等放大短期波動*



7月官方製造業PMI分項中，新訂單指數跌至48.5%的逾三年低點。大型企業PMI降至49.5，為去年11月以來首次陷入收縮區，也是歷史同期低點；中、小型企業PMI亦分別回落至49.7和47.4。此外，非製造業商務活動中，建築業活動指數為47%，創歷史次低水平，服務業活動指數跌至49.3%的兩年半低點。



銀河證券宏觀經濟分析師鐵偉奧表示，7月傳統生產淡季、高溫強降雨等天氣因素可能放大了短期波動，但從新訂單、進口、採購量以及非製造業新訂單均明顯下降來看，有效需求不足仍是本月景氣回落的主要矛盾。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則稱，全球AI超級周期並未結束，接下來三季度的數據將至關重要，9月是可能的政策窗口。他認為，PMI數據指向7月僅是一次臨時的調整，主要受全球科技泡沫崩盤以及國內不利天氣影響。



*機構：PPI通脹或將見頂，企業預期年內財策更強勁*



價格方面，主要原材料購進價格及出廠價格繼續回落，其中購進價格降至53.2，為年內最低；出廠價格環比下降0.4點，連續第二個月陷收縮區，創九個月低點。這預示7月中國工業生產者出廠價格指數(PPI)環比可能繼續下跌。



宋林表示，出廠價格連續第二個月處於收縮狀態，表明今年PPI通脹已經見頂的可能性正在上升。若這一態勢延續，中國再通脹進程在下半年將面臨越來越大的挑戰。



就業方面，官方製造業PMI從業人員指數有所改善，儘管仍處於榮枯線下方，但已是2023年3月以來最高水平。



企業預期仍保持樂觀，生產經營活動預期指數僅略回落至54.1。凱投宏觀(Capital Economics)中國首席經濟學家Julian Evans-Pritchard稱，這表明企業認為當前活動的惡化只是短期現象，或許是因為他們預期年內剩餘時間財政政策將提供更強勁的助力。

《經濟通通訊社31日專訊》