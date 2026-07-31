《中國要聞》ChinaJoy上海開幕，米哈遊缺席，金山世遊帶《憤怒的小鳥》回歸中國市場

一年一度的數碼娛樂產業盛會ChinaJoy（第二十三屆中國國際數碼互動娛樂展覽會）今起一連四日在上海舉行，主題為「與AI同遊」。內媒《新浪科技》等報道，現場有騰訊(00700)、網易(09999)、暴雪娛樂、世紀華通(深:002602)、巨人網絡(深:002558)、高通、PlayStation等國內外遊戲大廠亮相，帶來了旗下多款熱門遊戲，包括《王者榮耀》、《三角洲行動》、《逆水寒》、《第五人格》等。



值得一提的是，擁有《原神》、《未定事件簿》等熱門IP的米哈遊未參加今年的ChinaJoy。米哈遊2024年已沒有參與ChinaJoy，2025年亦沒有設獨立展台。此前有消息指，近年米哈遊更傾向打造自己的專屬活動。



金山軟件(03888)旗下金山世遊則攜《憤怒的小鳥：經典歸來》、《鵝鴨殺》、《貓咪和湯》亮相。金山世遊與Rovio於今年1月達成的戰略合作，將共同推送《憤怒的小鳥》這款經典IP重回中國遊戲市場。



據介紹，《憤怒的小鳥：經典歸來》將重構遊戲世界，帶來更豐富的小鳥種類與能力系統，允許玩家組合多樣策略，重溫用彈弓決定勝負的純粹樂趣。Rovio戰略與企業發展副總裁蒂莫．拉赫科寧表示，期待遊戲實現本地化發展，更好地融入中國市場。

《經濟通通訊社31日專訊》