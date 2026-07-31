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AH股新聞

31/07/2026 15:25

《中歐關係》中國貿促會促歐盟刪除或修改具國別指向和歧視性等規則安排

　　中國貿促會今日舉行7月例行新聞發布會。對於歐盟正在加快推進《網絡安全法》修訂草案和歐盟《工業加速器法案》落地，中國貿促會新聞發言人楊帆表示，中國工商界對此表示關切，認為相關做法明顯超過維護安全的必要限度，與世貿組織基本規則、國際服務貿易承諾及投資保護規則相衝突。

　　貿促會呼籲歐方在後續立法過程中充分聽取全球工商界意見，審慎評估有關法案對中歐工商合作、歐盟自身產業發展和全球供應鏈穩定的影響。堅持技術中立和績效導向原則，刪除或實質性修改具有國別指向和歧視性的規則安排，切實維護存量投資共同權益和中歐合作未來共同權益。

　　據了解，《網絡安全法》修訂草案擬在信息通訊、能源、交通等18個關鍵行業全面排除「高風險供應商」相關產品和服務，《工業加速器法案》擬對外國企業在歐投資、參加公共採購設置諸多限制條件。楊帆進一步強調，中國企業是歐洲數字化轉型和產業升級的重要合作夥伴，中國工商界願繼續與歐方加強合作，共同推動網絡安全治理和綠色經濟發展，維護開放、公平、非歧視的市場環境，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。
《經濟通通訊社31日專訊》

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