【數據解讀】統計局：7月製造業PMI走低，因基數高及部分行業進入生產淡季

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國家統計局公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為49.2%，低於市場預期的50%，重返收縮區間，並為今年2月以來新低。非製造業商務活動指數為49.0%，為2022年12月以來新低。綜合PMI產出指數為49.3%，為今年2月以來新低。



國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據指，7月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、49.0%和49.3%，比上月下降1.1個、1.2個和1.3個百分點，景氣水平較上月有所回落。



*裝備製造業和高技術製造業保持較快擴張*



7月份，受前期製造業較快增長基數較高、部分製造業行業進入傳統生產淡季等因素影響，製造業PMI降至49.2%。裝備製造業和高技術製造業繼續發揮支撐引領作用，兩個行業的PMI分別為51.4%和53.3%，明顯高於製造業總體，保持較快擴張，帶動製造業發展向新向優；消費品行業和高耗能行業PMI分別為47.8%和47.0%，比上月下降2.4個和0.1個百分點，景氣水平回落。



部分設備製造行業產需較快增長。製造業生產指數和新訂單指數分別為49.9%和48.5%，比上月下降1.5個和2.7個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所回落。從行業看，通用設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，市場活躍度較高，產需保持較快增長；非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、汽車等行業生產指數和新訂單指數低於臨界點，供需景氣度偏弱。



價格指數連續回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.2%和47.8%，受近期部分大宗商品價格波動等因素影響，連續4個月回落。其中，有色金屬冶煉及壓延加工業兩個價格指數均低於45.0%。由於價格水平波動較大，企業採購意願減弱，本月採購量指數降至49.4%。



*食品及酒飲料精製茶等企業對市場發展信心增強*



市場預期保持穩定。製造業生產經營活動預期指數為54.1%，企業對市場發展總體保持樂觀。從行業看，食品及酒飲料精製茶、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數升至60.0%以上，相關企業對近期行業發展信心增強。



非製造業商務活動方面，文旅行業景氣回升。從行業看，在暑期消費帶動下，居民休閒娛樂和旅遊出行有所增加，航空運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數較上月明顯回升，相關企業業務總量增長較快；批發、貨幣金融服務等行業商務活動指數下降幅度較大，是本月服務業景氣度回落的主要因素；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。服務業業務活動預期指數為56.0%，與上月持平，企業對近期市場發展信心較為穩定。



*高溫暴雨等影響建築業施工進度，惟企業信心增強*



建築業景氣水平下行。受近期部分地區高溫暴雨洪澇災害等不利因素影響，建築業施工進度有所放緩，商務活動指數為47.0%，比上月下降2.0個百分點。建築業業務活動預期指數為51.8%，比上月上升0.7個百分點，企業對近期行業發展信心有所增強。

《經濟通通訊社31日專訊》