  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2026 08:47

安徽皖通(00995)發行8億人幣債券，票息1.51%

　　安徽皖通高速公路(00995)(滬:600012)公布，有關發行2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行額8億元人民幣。

　　該集團指，債券品種一發行規模為8億元人民幣，期限3年，票面利率為1.51%，品種二取消發行。該集團董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

烏克蘭和以色列的命運交集

29/07/2026 17:30

中東戰火

印度「蟑螂黨」集會抗議，為莫迪政府敲響警鐘

28/07/2026 18:07

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金