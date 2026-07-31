安徽皖通(00995)發行8億人幣債券，票息1.51%

安徽皖通高速公路(00995)(滬:600012)公布，有關發行2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行額8億元人民幣。



該集團指，債券品種一發行規模為8億元人民幣，期限3年，票面利率為1.51%，品種二取消發行。該集團董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。

《經濟通通訊社31日專訊》