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AH股新聞

31/07/2026 08:47

榮昌生物(09995)昨首斥143萬人幣，回購1.3萬A股

　　榮昌生物(09995)(滬:688331)公布，於昨日通過集中競價交易方式首次回購1.3萬股A股，佔總股本0.002%，支付資金總額約142.8萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，每股回購成交的最高價為109.99元，每股回購成交的最低價為109元。回購股份符合相關法律法規的規定及公司回購股份方案的要求。
《經濟通通訊社31日專訊》

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