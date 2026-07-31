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AH股新聞

31/07/2026 08:47

首創環境(03989)非執董郝春梅辭任，委魏賢達任非執董及董事會秘書郁紅任執董

　　首創環境(03989)公布，郝春梅辭任非執行董事，而郁紅獲委任為執行董事及魏賢達獲委任為非執行董事，均自昨日起生效。

　　該集團指，郁紅為其董事會秘書、聯席公司秘書，魏賢達現任北京首創生態環保集團(滬:600008)總會計師及北京首創大氣環境科技董事。至於郝春梅因退休而辭任，她已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與辭任有關的事宜須提請股東垂注。
《經濟通通訊社31日專訊》

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