首創環境(03989)非執董郝春梅辭任，委魏賢達任非執董及董事會秘書郁紅任執董

首創環境(03989)公布，郝春梅辭任非執行董事，而郁紅獲委任為執行董事及魏賢達獲委任為非執行董事，均自昨日起生效。



該集團指，郁紅為其董事會秘書、聯席公司秘書，魏賢達現任北京首創生態環保集團(滬:600008)總會計師及北京首創大氣環境科技董事。至於郝春梅因退休而辭任，她已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與辭任有關的事宜須提請股東垂注。

《經濟通通訊社31日專訊》