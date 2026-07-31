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AH股新聞

31/07/2026 08:29

東鵬飲料(09980)中期盈利近29億人幣升21%，收入升16%，派息3元人幣

　　東鵬飲料(09980)(滬:605499)公布，截至6月30日止中期盈利28.7億元（人民幣．下同），升20.7%，每股盈利3.9949元，派中期股息每股3元。扣除非經常性損益的利潤約26億元，升14.4%。

*3年股東分紅規劃，每年派息率不少於80%*

　　另外，該集團指，今年至2028年的3年股東分紅回報規劃，除發生《公司章程》規定可以不進行利潤分配情形外，每年以現金方式分配的利潤不少於當年歸屬於上市公司股東淨利潤的80%。

　　該集團指，收入124.4億元，升15.9%，能量飲料仍為主要收入驅動力，佔收入71.86%，銷量增加5.8%，電解質飲料收入16.7億元，增長12%，佔收入13.44%，茶飲料收入10億元，較去年同期增加2.09倍，佔收入8.52%，其他飲料合計佔比上升至6.1%。

　　該集團指，毛利59.2億元，增加24.3%。毛利率提升3.2個百分點，至47.6%，主要由於通過對PET等主要原材料鎖價等方式對成本進行管控。除稅前利潤36億元，升20.8%，加權平均淨資產收益率19.03%，跌9.15個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》

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